Hein Vanhaezebrouck is zeer duidelijk over klassespeler: "Geen stilist zoals KDB, maar al veel bagger over zich heen gekregen"

Omri Gandelman mocht niet in de basis beginnen bij KAA Gent, maar scoorde uiteindelijk wel vier keer voor de Buffalo's. En dus waren er achteraf de nodige complimenten voor de Israëlische middenvelder.

Dat Omri Gandelman na een halfuur al moest invallen na een blessure van Pieter Gerkens? Dat was niet voorzien. "Maar hij ging sowieso invallen, je moet ook spelers op de bank hebben die nog een impact kunnen hebben als ze in de ploeg komen."

"Misschien is het op die manier nog een 'geluk' dat Gerkens zich vroeg blesseerde en niet verder kon. Ik had Omri de beelden laten zien van in Charleroi, dat was een trigger voor hem. Hij werkt hard en blijft hard werken", is Hein Vanhaezebrouck vol lof.

Omri Gandelman heeft al veel bagger over zich heen gekregen

"Omri scoort vier keer. En dat is geen verrassing. Hij is een van de weinige spelers die vlot scoort bij ons, alleen moeten we hem daar krijgen. Het is eigen aan hem dat hij het doel weet staan, ik ben blij voor hem ook."

© photonews

Want het waren geen makkelijke maanden voor Gandelman: "Hij heeft al heel veel bagger over zich heen gekregen - ook van de pers. Het is misschien geen stilist, het is Kevin De Bruyne niet, maar iedereen heeft zijn kwaliteiten en hij heeft er specifieke."

De 23-jarige middenvelder van de Buffalo's zit ondertussen aan acht doelpunten en vijf assists over alle competities heen, en dat in 'amper' 1547 speelminuten. Daarmee was hij gemiddeld om de 119 minuten van waarde voor zijn team.