Grote rel bij nationale ploeg van Frankrijk, maar voorzitter houdt voet bij stuk

Bij onze noorderburen is er een fikse rel ontstaan binnen de nationale ploeg. Daarbij is Mahamadou Diawara van Olympique Lyon betrokken.

Mahamadou Diawara heeft het trainingskamp van de Franse U19 moeten verlaten. Hij wilde zich niet houden aan de regels van de nationale ploeg, zo is te horen.

De voetbalbond heeft een lijst met afspraken waar de spelers zich aan moeten houden. Eentje daarvan gaat over de ramadan. Volgens de nieuwe regels mag vasten niet als spelers bij de nationale ploeg zijn. De regel geldt vanaf de U16.

Meerdere spelers zouden hun ongenoegen laten blijken hebben over de nieuwe regels. Ze vinden dat er onvoldoende respect en aanvaarding is van hun religie op die manier. Toch legden heel wat spelers zich bij de nieuwe regels neer.

Nieuw debat over regels in de maak

In het geval van Diawara was dat niet zo. ESPN meldt dat de speler van Olympique Lyon niet akkoord ging met die regels en per direct vertrokken is in het oefenkamp.

Philippe Diallo, de voorzitter van de Franse voetbalbond, liet aan de Franse krant Le Figaro weten dat religie de prestaties van een voetballer niet mag beïnvloeden en dat het logisch is dat dergelijke regels gelden.

Diawara en vele andere spelers moeten dan ook niet verwachten dat de Franse voetbalbond zich op dit moment zal bedenken over de kwestie, al zal er mogelijk wel een nieuw debat over de regels uit voort spruiten.