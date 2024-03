Michy Batshuayi zit zwaar in de problemen: hij mag het gaan uitleggen

De knotsgekke scènes na de wedstrijd tussen Trabzonspor en Fenerbahçe zullen niet zonder gevolgen blijven. Het is geen verrassing dat Michy Batshuayi een van de spelers is die opgeroepen wordt door het disciplinair comité in Turkije.

In België werd er gelachen met de video waarop Batshuayi te zien was. De omhaal van Michy Batshuayi richting een supporter van Trabzonspor, tijdens de hallucinante gebeurtenissen na Trabzonspor-Fenerbahçe, zou hem echter duur kunnen komen te staan. Batshuayi had eerder het doelpunt gescoord voor de 2-3, wat de ongeregeldheden veroorzaakte die wereldwijd viraal gingen. Thomas Meunier sprak hierover tijdens een persconferentie deze week vanuit Tubize, hij speelde voor de tegenstander van Fenerbahçe. Batshuayi opgeroepen door de disciplinaire commissie Michy Batshuayi was niet de enige speler die zich verdedigde tijdens de plotselinge opkomst van Trabzonspor-ultra's op het veld. Vooral Bright Osayi-Samuel werd gezien terwijl hij herhaaldelijk een supporter op de grond sloeg. De FIFA nam het dossier over, terwijl Fenerbahçe passende antwoorden eiste en zelfs dreigde om de Süper Lig te verlaten. Het Turkse medium Kontraspor onthult nu de identiteit van de spelers die binnenkort door de PFDK, de Turkse disciplinaire raad voor voetbal, zullen worden opgeroepen. Batshuayi, Osayi-Samuel maar ook Jayden Oosterwolde en Irfan Can Egribayat mogen het gaan uitleggen Fenerbahçe werkt echter aan hun verdediging. De club uit Istanboel zal er alles aan doen om te bewijzen dat hun spelers handelden uit noodweer, geconfronteerd met bedreigingen voor hun fysieke integriteit.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Ierland - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (23/03).