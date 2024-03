Rode Duivels hebben goed én slecht voorbeeld gekregen: talenten van KAA Gent en Standard maken Wesley Sonck blij

De Rode Duivels zijn deze avond aan de slag geweest in Ierland, maar dat is niet de enige Belgische nationale ploeg die op deze zaterdag in actie kwam. Die interland werd immers voorafgegaan door de matchen van de U17 en U19.

Beide jeugdcategorieën zijn actief in een Eliteronde, om zich te kunnen plaatsen voor het EK voor diezelfde leeftijdscategorie. Voor de Belgische U17 werd het werkelijk een knotsgekke ontmoeting met hun Italiaanse leeftijdsgenoten, gekruid met maar liefst acht doelpunten. Drie penalty's voor jonge Italianen Het draaide uit op een spektakelscore in het voordeel van Italië. De Belgen kregen maar liefst drie penalty's tegen en waren dan ook nog eens hoogst onfortuinlijk met een owngoal op slag van rust. En het was nog zo goed begonnen, met die dubbele voorsprong dankzij Wilson Da Costa (Genk) en Kaye Furo (Club Brugge). Ook Lino Decresson van Genk kwam even voorbij het uur nog tot scoren, maar dat was niet meer dan een doekje voor het bloeden. Italië had zich toen al op voorsprong gehesen. Het haalde het uiteindelijk met maar liefst 3-5. U19 van Wesley Sonck nog in de running De troepen van Wesley Sonck kwamen tegenover Litouwen te staan, een tegenstander die voor de bijl moest. Zeker omdat de Belgische U19 enkele dagen geleden met 2-0 van Frankrijk had verloren. Het was in Veendam tegen Litouwen wel wachten tot de tweede helft eer de ban gebroken kon worden. Matias Fernandez-Pardo, die zijn talent ook al liet zien bij KAA Gent tegen Charleroi, nam die taak voor zijn rekening. In de slotfase nam Standard-verdediger Lucas Noubi alle twijfel weg door van op de stip voor de 2-0 te zorgen. Dinsdag volgt het cruciale duel tegen Nederland.