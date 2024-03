Charleroi doet flinke geste aan supporters met oog op Relegation Play-offs: "Er zijn fouten gemaakt"

Charleroi beleeft geen al te leuk seizoen momenteel. De club zal binnenkort de Relegation Play-offs moeten spelen en is nog helemaal niet zeker van het behoud.

De situatie in Charleroi is onhoudbaar geworden. De club boekte recent te veel slechte resultaten waardoor de Relegation Play-offs niet meer vermeden konden worden.

Dit leidde tot het ontslag van Felice Mazzu. Hij werd vervangen door Rik De Mil die eerder ook ontslagen werd bij Westerlo na de salonremise tegen KRC Genk.

Charleroi verlaagt de ticketprijzen voor de Play-downs

In deze zeer moeilijke situatie heeft de club besloten om de prijs van de tickets voor de resterende wedstrijden te verlagen. Tickets voor tribunes T1 en T3 zijn nu beschikbaar voor 5 euro.

'De moeilijke periode die we nu al een paar maanden doormaken gaat door met de start van deze Play-Downs. We weten hoe teleurgesteld en gefrustreerd jullie zijn', klinkt het in een bericht op de clubwebsite.

'Op elk niveau van de club, van het management tot het personeel, de spelers en alle medewerkers, is er maar één doel: een totale vastberadenheid om samen uit deze slechte periode te komen en ons voortbestaan te garanderen. Er kan geen andere prioriteit zijn!'

De club geeft toe dat niet alles verliep zoals verwacht. 'Er zijn fouten gemaakt. We zullen de balans opmaken en naar volledig seizoen toe de nodige aanpassingen doen. Maar op dit moment is het allerbelangrijkste dat we allemaal achter het team en de staf staan.'