Zeven goals van Tessa Wullaert, dan reageert haar vriend op deze wijze

Tessa Wullaert scoorde zeven keer in de Nederlandse competitie. En dus moest vriend Mathias Deveugele ook uitpakken.

Tessa Wullaert scoorde vrijdag zeven keer in de wedstrijd van Fortuna Sittard op bezoek bij Telstar. Het duel op het hoogste niveau in Nederland eindigde op 0-8.

Klein feestje ten huize Wullaert voor die knappe prestatie na de vier doelpunten voor de rust en drie na de pauze, maar ook vriend Mathias Deveugele liet zich dit weekend gelden.

Al is dat op een veel bescheidener niveau. Deveugele scoorde zaterdagavond vier keer in een uur tijd en werd dan gewisseld. Zijn ploeg KFC Aalbeke Sport is op titelkoers en won met 0-5 van staartploeg OG Stasegem.

Met nog vier speeldagen te gaan heeft Aalbeke nog één puntje nodig om de titel binnen te halen in derde provinciale C. Deveugele scoorde dit seizoen al 24 keer voor de competitieleider en zal met zijn ploeg volgend jaar het een reeks hoger mogen proberen.