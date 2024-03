'Arsenal-eigenaar neemt héél belangrijke beslissing met enorme invloed voor toekomst van Engelse topclub'

Arsenal FC is momenteel in een spannende titelstrijd verwikkeld met Manchester City en Liverpool FC. De Londenaren willen volgend seizoen een volgende stap zetten. En daarvoor hebben ze héél véél centen liggen.

Arsenal FC en Liverpool FC delen momenteel de leidersplaats met 64 punten. Manchester City volgt op een punt van het leidersduo. Meer zelfs: op basis van gewonnen wedstrijden én doelpuntensaldo staan de Londenaren aan de leiding. Toch zijn The Gunners géén favoriet ten opzichte van de concurrentie uit Liverpool en Manchester.

Ook vorig seizoen was er overigens een gelijkaardig scenario. Arsenal moest de titel in extremis aan The Citizens laten. Alles en iedereen in het Emirates Stadium is dan ook als de dood voor een herhaling van dat scenario. En daar wil de bestuurskamer in het tussenseizoen iets aan doen.

De Engelse kranten weten dat Enos Stanley Kroenke (eigenaar van Arsenal, nvdr.) de goedkeuring heeft gegeven voor een forse injectie. Mikel Arteta zal het alvast héél graag houden. De coach van Arsenal mag deze zomer tweehonderd miljoen euro investeren in zijn spelerskern.

Jorrel Hato van AFC Ajax staat alvast hoog op de verlanglijst, terwijl Wolverhampton Wanderers zich aan een bod op Pedro Neto mag verwachten. Daarnaast wil Arteta met het beschikbare geld enkele sterkhouders langer aan de club binden.

Kan Arsenal volgend seizoen een nieuwe stap zetten?

Het moet ervoor zorgen dat Arsenal volgend seizoen een volgende stap kan zetten. Kroenke droomt er niet alleen van om de Premier League te domineren, maar ook op Het Kampioenenbal willen The Gunners tot het allerlaatste moment meedansen.