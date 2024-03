Dit zijn de spelers die de Rode Duivels duidelijk echt nodig hebben: "Je mist ze altijd als ze er niet zijn"

De Rode Duivels spelen dinsdagavond tegen Engeland. Eerder was er al het oefenduel tegen Ierland in Dublin dat op 0-0 eindigde.

Zoals de uitslag al doet vermoeden, was er niet veel aan de wedstrijd tegen Ierland. Met slechts drie schoten op doel als je die van België en Ierland samen optelt, kregen de meegereisde fans geen waar voor hun geld.

De Belgen moesten het wel zonder een paar sleutelspelers doen. Kevin De Bruyne haakte af voor de interlandperiode en Romelu Lukaku speelde in Dublin niet mee.

De twee worden zeker gemist, weet ook verdediger Wout Faes. "Ik denk dat iedereen weet dat het heel belangrijke spelers zijn", vertelde hij aan ons. "Je mist ze altijd als ze er niet zijn."

Ook belangrijk om andere spelers aan het werk te zien

"Maar wedstrijden als deze geven dan wel een beeld aan de coach. Hij kan dan zien welke jongens de kansen kunnen grijpen. Dan is het wel 'positief', om andere jongens aan het werk te zien."

Ook Dodi Lukebakio ziet hoe belangrijk Lukaku en De Bruyne zijn. "Dat zijn spelers die we zeker nodig hebben."

Maar ook zonder hen moet het kunnen lukken. "We moeten altijd klaar zijn. Het is zeker moeilijk om spelers als Romelu of Kevin te vervangen."

"Maar we hebben toch spelers met kwaliteit die moeten laten zien wat ze kunnen brengen voor ons land. Ik vertrouw mijn ploeggenoten. Iedereen die hier is weet ook waarom", besluit Lukebakio.