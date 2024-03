Is de carrousel ingezet? 'Club Brugge kan vol voor Geraerts gaan, terwijl Schalke 04 een andere Belgische topcoach naar Gelsenkirchen wil halen'

Club Brugge kijkt in de richting van Karel Geraerts om vanaf volgend seizoen het roer in handen te nemen. De coach is momenteel aan de slag bij FC Schalke 04, maar het is uitgerekend Hein Vanhaezebrouck die blauw-zwart een handje kan helpen.

Marc Wilmots liet enkele dagen geleden nog optekenen dat Karel Geraerts niet ter discussie staat in Gelsenkirchen, maar dat was vooral een leugentje om bestwil. In de bestuurskamer van FC Schalke 04 bestaat onenigheid over de positie van de coach.

Het is dan ook geen verrassing dat Die Königsblauen hun opties aan het verkennen zijn. Het nieuws dat Geraerts dé topkandidaat is om coach te worden van Club Brugge is immers ook doorgesijpeld tot in de Veltins Arena.

HUMO weet dat Hein Vanhaezebrouck alles in een stroomversnelling kan brengen. De coach van KAA Gent staat namelijk op de radar van Schalke 04 om volgend seizoen de nieuwe coach te worden. Grappig detail: de geruchtenmolen linkt hem ook aan... Club Brugge.

De kans is groot dat Vanhaezebrouck volgend seizoen niet langer aan de slag is bij Gent. De Buffalo's misten de Champions Play-Off, terwijl de coach de voorbije weken héél graag rond zich heen bleef schoppen. Een avontuur in Duitsland zou hem alleszins bekoren.

Welke coach is volgend seizoen bij welke club aan de slag?

Geraerts richting Club Brugge, terwijl Vanhaezebrouck de plaats van eerstgenoemde in kan nemen in Gelsenkirchen. Het zorgt ervoor dat Gent ook op zoek moet naar een nieuwe coach. Hier is Besnik Hasi van KV Mechelen één van de topkandidaten. En moet ook Wouter Vrancken - jawel, vroeger succesvol Achter De Kazerne - ook niet op zoek naar een nieuwe club?