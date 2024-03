Nusa blijft in the picture voor toptransfer: vraagtekens bij medische tests Brentford

Antonio Nusa leek in de wintermercato op weg naar Brentford. Tot medische tests echter roet in het eten gooiden.

Volgens Tottenham Hotspur News stond Tottenham in januari op het punt Antonio Nusa van Club Brugge binnen te halen, tot Brentford zich kwam moeien.

Tijdens de medische proeven in Brentford kwam echter een probleem aan het licht, waardoor de transfer uiteindelijk toch niet doorging.

Volgens Tottenham Hotspur News kwam Nusa deze week zelf met een medische update. Aan The Evening Standard liet hij weten dat de problemen opgehelderd zijn.

“Wij maakten ons uiteraard zorgen”, zei Nusa. “Er klopte iets niet. Het was belangrijk om dit tot op de bodem uit te zoeken. Dat hebben we nu gedaan.”

Brentford in de problemen in de Premier League

Nusa zal volgens Tottenham Hotspur News dan ook Club Brugge deze zomer verlaten en volgens oud-speler Bryan King blijft Tottenham een belangrijke kandidaat om Nusa binnen te halen.

“Ik vond de hele kwestie in de eerste plaats vreemd”, zei King over de medische testen in Brentford. “Hij is een speler om in de gaten te houden, want als de medische problemen zijn opgelost, wordt hij een zeer interessante speler waarvan ik denk dat hij klaar is voor een grote carrière. Hij is iemand die voor enige concurrentie zou kunnen zorgen voor Dejan Kulusevski.”

Nu Brentford het sportief ook moeilijk heeft in de Premier League hopen ze in Tottenham alvast een streepje voor te hebben, zeker ook na de problemen met de medische tests.