Rode Duivel ploegmaat van Lionel Messi? 'Twee aanbiedingen op tafel'

Axel Witsel is deze zomer einde contract bij Atlético Madrid. De vraag is waar hij dan heen zal gaan. Komt er nog een verlengd verblijf in Madrid of kiest hij voor een lucratief avontuur elders in de wereld.

Axel Witsel is er ondertussen 35 en ook deze interlandperiode er niet bij voor de Rode Duivels, al had dat ook wel een interessante piste kunnen zijn. Bij Altético Madrid speelt hij namelijk meer dan de pannen van het dak dezer tijden. Als centrale verdediger maakt hij grote sier en dus willen ze hem graag in Madrid houden, maar Witsel heeft een aflopend contract. En dus kan de ex-speler van onder meer Standard op zoek naar een nieuwe ploeg dat hem transfervrij kan in huis nemen. Twee Amerikaanse clubs willen Axel Witsel inlijven Vanuit de MLS zouden er verschillende aanbiedingen zijn voor de Belgische voetballer. Volgens Mundo Deportivo willen zowel LA Galaxy als Inter Miami er de verdediger graag bij. Daarmee zou hij sowieso een interessante deal kunnen doen. Axel Witsel aurait été approché par le L.A Galaxy et l’Inter Miami pour une arrivée cet été ! 🇺🇸



Diego Simeone aimerait le conserver pour une autre saison, mais il n'y a pas encore de proposition officielle.



C'est maintenant à Witsel de se décider.



(@JaviGomara 🥇) pic.twitter.com/qhCYWvHvBG — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) March 25, 2024 Bij Inter Miami zou Witsel ene Lionel Messi kunnen tegenkomen. Het is nu aan Los Colchoneros om met een tegenoffensief te gaan komen en hem alsnog een contractverlenging te gaan aanbieden een van de komende weken. Sowieso ligt de keuze bij Witsel zelf, want doordat hij einde contract is mag hij praten met wie hij ook wil. Dat kan koren op de molen zijn voor de Amerikaanse clubs.