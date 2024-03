Fabrizio Romano waarschuwt Manchester City: "Zij gaan proberen om De Bruyne te halen én Amerikaanse club is bod aan het voorbereiden"

Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne? De onderhandelingen over een nieuw contract bij Manchester City verlopen stroef. En dat kan ervoor zorgen dat we deze zomer een héél grote verrassing zullen krijgen.

Kevin De Bruyne en Manchester City spraken al over een contractverlenging. Voor de Rode Duivel is het simpel: hij wil een meerjarencontract aan dezelfde voorwaarden. En daar wringt het schoentje. Voor de volledigheid: de huidige overeenkomst loopt medio 2025 af.

De 32-jarige middenvelder is anno 2024 wereldtop, maar wat gaat dat de komende seizoenen geven? De Bruyne lag dit seizoen enkele maanden in de lappenmand. Bovendien zal de souplesse er de komende jaren niet op beteren.

© photonews

"Maar Manchester City moet oppassen voor de Saoedische clubs", waarschuwt transfergoeroe Fabrizio Romano in de Engelse media. "Ik weet dat de Saoedische onderhandelaars deze zomer met hem zullen praten. Daarnaast is er één Amerikaanse club die een bod aan het voorbereiden is."

"De realiteit is vandaag dat De Bruyne geen intentie heeft om afgeleid te worden", gaat Romano verder. "Hij wil zich focussen op de resterende wedstrijden met Manchester City en op het EK met de Rode Duivels. Hij zal nu geen beslissing nemen."

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen?

Om The Citizens helemaal op hun paard te zetten: De Bruyne gaf eerder al aan dat hij spelers snapt die voor zakken vol geld kiezen en in het Midden-Oosten gaan voetballen. Daarenboven liet hij al optekenen dat de Amerikaanse sportcultuur hem enorm kan bekoren. 1 + 1 = (zelf in te vullen).