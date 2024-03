Hét rampscenario: wat als we Kevin De Bruyne niet meer terugzien bij de Rode Duivels?

Wat als Kevin De Bruyne, die bijna een jaar afwezig is geweest voor de nationale ploeg, het EK 2024 zou missen? Gezien zijn 33-jarige leeftijd in juni is de kans groot dat hij het WK 2026 misschien zelfs niet meer haalt.

Domenico Tedesco moest maandag opnieuw praten over de afwezigen tijdens de persconferentie. En vooral over één grote afwezige: Kevin De Bruyne. De bondscoach is er stilaan gewend aan geraakt, want donderdag zal het een jaar geleden zijn dat KDB niet meer heeft gespeeld voor de Rode Duivels.

Twee wedstrijden onder Tedesco, een geweldige prestatie in Duitsland met een doelpunt en twee beslissende assists. En sindsdien: blessure op blessure. "We moesten creatief zijn, maar het positieve punt van deze afwezigheid is dat we verschillende opties op zijn plek hebben kunnen testen", legde de Duits-Italiaanse trainer maandag uit vanuit Wembley.

Het leven zonder De Bruyne? Het is routine geworden

En in afwezigheid van zijn dirigent op het veld, heeft Domenico Tedesco goede resultaten behaald. Natuurlijk staat België dinsdag in Engeland voor zijn eerste echte grote test tegen een topland sinds... Duitsland in maart 2023.

Maar de behaalde resultaten pleiten voor Tedesco en de vervangers van het genie van Manchester City. En wat als België naar het EK 2024 moet zonder Kevin De Bruyne? Dat zou een harde klap zijn. België is sterker met een topfitte KDB. Maar we kunnen ook spreken van routine: het leven zonder KDB is simpelweg het leven van Domenico Tedesco geworden.

Het einde als hij het EK 2024 mist?

De Bruyne redde ons tegen Denemarken aan het begin van het EK 2021, maar vervolgens zakte zijn vorm tijdens het toernooi. Hij raakte geblesseerd en speelde 90 minuten met één been tegen Italië zonder het verschil te kunnen maken. Tijdens het WK 2022 was hij - net als de rest van de ploeg - een schim van zichzelf.

De echte angst is wat voor effect een last-minute afmelding voor het EK 2024 zou kunnen hebben. Natuurlijk is dat hét rampscenario. Maar is het onwaarschijnlijk? De recente geschiedenis zou eerder het tegenovergestelde bewijzen. Het einde van het seizoen zal intens zijn, en Manchester City heeft zijn maestro nodig in de titelstrijd (en in de Champions League). De Bruyne zal niet gespaard blijven of rust kunnen nemen.

Kevin De Bruyne heeft nooit verborgen dat zijn carrière niet lang zal zijn. Fysiek gezien is de middenvelder van Manchester City bijna veertig. Hij wordt in juni 33 jaar, wat betekent dat hij 35 zal zijn bij het volgende WK. De kans dat hij zoals Luka Modric schittert tot ver in zijn dertiger jaren is klein. Kortom: als KDB het EK 2024 mist, zou dat wel eens het einde kunnen zijn. Laat ons hopen van niet ...