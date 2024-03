🎥 Anderlechtspeler in de fout bij U21, zo reageert bondscoach erop

De Jonge Duivels verloren dinsdag met 1-0 van Spanje. Het was een wedstrijd in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2025.

In de 87ste minuut kwam Spanje op voorsprong via Mateo Joseph. Hij scoorde op aangeven van Javi Guerra, na een slechte pass van Anderlechtspeler Mario Stroeykens.

De beloften staan momenteel derde in de poule, met 13 punten uit 7 wedstrijden. Spanje is leider met 16 op 18, Schotland tweede met net als de Belgen 13 punten.

“Ik ben zeer ontgoocheld, zeker omdat het doelpunt zo laat valt”, reageerde bondscoach Swerts achteraf. “We speelden tegen een sterke tegenstander die we wel pijn hebben kunnen doen.”

Over het foutje van Mario Stroeykens wilde hij het niet hebben. “Ik kan niemand iets verwijten, ons blok stond goed en de taken zijn uitgevoerd zoals gevraagd was. De goal valt na een driedubbele omschakeling.”

“Meteen nadat we de bal veroverd hadden, waren we hem weer kwijt en twee passes later zat de bal erin. Erg zuur dus, maar ik heb tijdens deze stage goeie dingen gezien en nieuwe jongens ontdekt. Het feit dat we thuis tegen Spanje hadden moeten winnen (1-1, red) en hier hadden moeten gelijkspelen, geeft wel een goed gevoel en vertrouwen voor de toekomst.”