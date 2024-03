Bayern, Ajax en Real Madrid willen hem: dé briljant van Gent die we in de play-offs zeker te zien gaan krijgen

De Europe Play-offs zijn mogelijk ook hét moment voor een aantal jonkies om hun kans te grijpen en wat speelminuten te maken in de Jupiler Pro League. Zeker bij KAA Gent wordt er nu al gekeken naar de piepjonge Jorthy Mokio.

Vele topclubs wilden Jorthy Mokio, maar hij koos alsnog voorlopig voor KAA Gent. Een contract werd er nog niet getekend, maar de voorbije maand werd hij wel alvast naar de A-kern gebracht door Hein Vanhaezebrouck.

Dat kon pas vanaf het moment dat hij 16 werd. Hein Vanhaezebrouck nam afgelopen winter de toen nog 15-jarige Jorthy Mokio wel al mee op winterstage. Het was een eerste stap voor het piepjonge talent in zijn ontwikkeling, want sindsdien ging het in 2024 heel snel voor de jonge Belg.

Jorthy Mokio is een linksvoetige centrale verdediger die eventueel ook als verdedigende middenvelder uitgespeeld kan worden. De winterstage was voor hem zijn eerste kans bij de A-kern, maar Hein Vanhaezebrouck gelooft al langer in hem.

De jongeling is een echt Gents product - hij is opgegroeid in Ledeberg. Eind februari vierde hij zijn zestiende verjaardag en dat mocht hij meteen vieren met een eerste selectie in de A-kern van de Buffalo's. Uiteindelijk zou hij geen minuten maken op Sclessin, terwijl hij ook tegen Union SG en Charleroi op de bank bleef zitten.

Speelminuten voor Jorthy Mokio in de play-offs?

Toch staat het nu al vast dat de jongeling dit seizoen vermoedelijk wél nog zijn kansen zal krijgen in de ploeg van Hein Vanhaezebrouck. De verdediger staat dan ook te boek als een van de grootste talenten van het land en wordt het hof gemaakt door topclubs uit alle Europese landen.

Ajax Amsterdam en Bayern München werden de voorbije weken genoemd, maar ook bij AC Milan en PSV Eindhoven mocht hij al eens op bezoek. Tot op heden is er nog geen keuze gemaakt door de jonge Belg.

"Jorthy Mokio is stilaan klaar om te spelen", gaf ook Hein Vanhaezebrouck aan na de wedstrijd tegen Charleroi. Zeker gezien de wedstrijdontwikkeling was het een mogelijkheid geweest dat hij al zijn eerste minuten kon maken.

"Het had een optie kunnen zijn om hem minuten te geven, dat klopt zeker. Het is nu niet gebeurd, maar Mokio zal nog minuten maken dit jaar in de play-offs." Vanhaezebrouck is een believer, rest de vraag of hij ook volgend seizoen nog in Gent rondloopt.

Wanneer komt de beslissing?

De voorbije maanden twijfelde Mokio meermaals aan een verlengd verblijf in Gent - temeer er verschillende kapers op de kust waren. Uiteindelijk besloot hij voorlopig alsnog in Gent te blijven, al is de vraag nog steeds: voor hoelang nog? Tot op heden heeft hij nog steeds geen profcontract getekend en dus kan hij nog steeds weg komende zomer.

De Buffalo's doen er alles aan om hem verder in de watten te leggen. Momenteel heeft Mokio aangegeven zich ten volle te willen focussen op Gent. Speelminuten bij de A-kern kunnen een doorslaggevend argument zijn in de strijd om het toptalent. Of hoe de Europe Play-offs toch nog voor iets goed kunnen zijn.

