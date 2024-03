'Club Brugge gaat de transfermarkt op en moet de concurrentie aangaan met ploegen uit Premier League en Serie A'

Plek 4 in de competitie en halvefinalist in de beker, dat is het bilan van Club Brugge momenteel. Dat moet toch nog beter kunnen en daarom gaat blauw-zwart de transfermarkt af op zoek naar versterking.

Ook onder Ronny Deila heeft Club Brugge dus niet kunnen voldoen aan de verwachtingen. De Noorse coach is inmiddels aan de kant geschoven, maar er ligt nog altijd aardig wat werk op de plank. Uiteraard is het de bedoeling om volgend seizoen zeker sterker voor de dag te komen.

Otele transfertarget Club Brugge

In Brugge zouden ze denken dat de 24-jarige Philip Otele hierbij kan helpen. Volgens de Turkse transferexpert Ekrem Konur is Club Brugge geïnteresseerd in de voetballer van CFR Cluj uit Roemenië. Daar zit Otele dit seizoen aan 13 doelpunten in 35 officiële matchen.

De Nigeriaan is voornamelijk een linksbuiten, maar kan ook op de andere flank of diep in de spits opgesteld worden. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn actuele marktwaarde 1,5 miljoen euro. Cluj kocht hem in de zomer van 2023 zelf aan voor 650 000 euro.

💣❗🇳🇬 #Cluj 🔴

Napoli, Brentford and Club Brugge are interested in CFR Cluj's 24-year-old winger Philip Otela. pic.twitter.com/fNhp3RnreD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 27, 2024

Als Club Brugge heil ziet in zijn potentieel, zal het wel moeten afrekenen met stevige concurrentie. Er zijn immers nog kapers op de kust. Ook het Italiaanse Napoli en het Engelse Brentford zouden belangstelling in hem tonen.

Club vs Napoli en Brentford

Zulke clubs kunnen hem uiteraard voetbal bieden in een absolute topcompetitie. Bij Club Brugge zouden er dan mogelijk weer meer speelkansen kunnen zijn.