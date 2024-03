Probleem voor Lukaku? 'Financiële problemen van Chelsea zorgen ervoor dat Londenaren afspraak met Rode Duivel niét respecteren'

Romelu Lukaku gaat Chelsea FC komende zomer verlaten. De Rode Duivel heeft de belofte gekregen van zijn broodheer dat er zal worden meegewerkt aan ieder bod van minstens veertig miljoen euro. Maar gaan de Londenaren dat woord ook houden?

We schreven eerder al dat Chelsea FC snel geld nodig heeft om uit de financiële problemen te blijven. In dat kader is het absoluut noodzakelijk dat onder anderen Romelu Lukaku deze zomer zal verkocht worden. Dat kan u VIA DEZE LINK nalezen.

Maar het spreekt voor zich dat The Blues - ze betaalden destijds maar liefst 113 miljoen euro aan Internazionale FC voor de Rode Duivel - elke eurocent uit Big Rom willen persen. En daar wringt het schoentje.

© photonews

De Engelse media weten dat twee Saoedische topclubs bereid zijn om vijftig miljoen euro te betalen voor Lukaku. Enig probleem: Chelsea heeft een mondeling akkoord met Lukaku dat ieder bod van minstens veertig miljoen euro zal worden geaccepteerd.

Die veertig miljoen euro is immers een bedrag dat AS Roma probeert samen te rapen. Lukaku speelt momenteel op huurbasis voor De Romeinen. Zijn persoonlijke voorkeur is dan ook simpelweg een definitieve transfer naar de Italiaanse hoofdstad maken.

Laat Chelsea FC Romelu Lukaku gaan voor veertig miljoen euro?

Dé hamvraag is simpel: zal Chelsea ook effectief woord houden? Of zorgen de financiële zorgen ervoor dat de Londenaren Big Rom alsnog richting Midden-Oosten zullen duwen? De Engelse media vrezen dat het woord van Todd Boehly niet héél véél waard is. Wij vrezen met Lukaku mee...