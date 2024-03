'Chelsea kampt met financiële problemen en dat heeft een rechtstreekse invloed op de toekomst van Romelu Lukaku'

Romelu Lukaku werd de voorbije seizoenen door Chelsea FC verhuurd. De Londenaren willen dit seizoen absoluut definitief af van de aanvaller. Maar de reden is verrassend.

Chelsea FC haalde Romelu Lukaku in 2021 terug naar Londen. Ondanks het stevige prijskaartje van 113 miljoen euro kon de Rode Duivel niet aarden op Stamford Bridge. En dus werd hij bij Internazionale FC en AS Roma gestald.

Lees: op huurbasis. Chelsea wou immers een héél groot deel van de betaalde 113 miljoen euro recuperen, terwijl geen enkele geïnteresseerde club die som kan of wil ophoesten. Al zal het deze zomer anders zijn.

We schreven eerder al dat The Blues een akkoord hadden gesloten met Lukaku. Chelsea zal komende zomer ieder bod van veertig miljoen euro accepteren. Dat kan u VIA DEZE LINK nalezen. Op die manier heeft Big Rom zelf enigszins inspraak in zijn toekomst.

Volgens de Engelse media is de reden echter opvallend. Chelsea doet dit niet enkel omdat Lukaku geen toekomst meer heeft in Londen, maar vooral omdat The Blues met financiële problemen kampen. Er is snel geld nodig.

Kampt Chelsea FC met financiële problemen?

Chelsea heeft die problemen overigens aan zichzelf te danken. De voorbije seizoenen gooide Todd Boehly (Amerikaanse eigenaar van Chelsea, nvdr.) de miljoenen naar buiten om zijn spelerskern te stofferen. Enig probleem: er waren geen sportieve resultaten. En dus geen sportieve inkomsten...