Eindelijk een doorbraak in transferdossier van Lukaku: 'Chelsea werkt mee en gaat ieder bod van deze grootorde accepteren'

Waar speelt Romelu Lukaku volgend seizoen? Het lijkt nu al een zekerheid dat er deze zomer een nieuwe soap zal worden gedraaid met de Rode Duivel in de hoofdrol. Al is er ondertussen wel gepraat met Chelsea FC.

De Engelse media weten dat Chelsea FC rond de tafel heeft gezeten met een vertegenwoordiger van Romelu Lukaku. Het is voor alle partijen duidelijk dat Big Rom géén toekomst meer heeft in Londen. Maar het prijskaartje was een doorn in het oog van de aanvaller.

The Blues hadden enkele maanden geleden immers een prijs van 55 miljoen euro rond de nek van Lukaku gehangen. Op die manier hoopte Chelsea om een deel van de duizelingwekkende som - de Engelsen betaalden 115 miljoen euro aan Internazionale FC - te recupereren.

© photonews

Ondertussen hebben alle partijen afgesproken dat Chelsea akkoord zal gaan met iedere aanbieding van veertig miljoen euro. Op die manier heeft Lukaku enigszins inspraak over zijn toekomst. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht hoopt immers dat het EK voor de nodige interesse zal zorgen.

Het klinkt enkele Saoedische clubs als muziek in de oren, maar Lukaku ziet zo'n avontuur in het Midden-Oosten niet zitten. Een verlengd verblijf bij AS Roma blijft zijn voorkeur genieten, maar om de gevraagde veertig miljoen bij te harken moeten De Romeinen zich absoluut plaatsen voor de Champions League.

In 't kort: Chelsea stelt zich héél gemoedelijk op, maar het belooft wederom een spannende transferzomer te worden voor Lukaku. Al zijn ook wij ervan overtuigd dat het EK ervoor kan zorgen dat zich enkele héél leuke clubs gaan melden voor de 30-jarige spits.