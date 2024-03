Transfer voor de broodnodige centen? Duranville spreekt duidelijke taal over vertrek bij Anderlecht

Julien Duranville staat opnieuw op het voetbalveld. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht verkaste begin 2023 naar Borussia Dortmund, maar lag er vooral in de lappenmand. Hij komt terug op zijn veelbesproken transfer.

Borussia Dortmund betaalde in januari 2023 ruim acht miljoen euro voor Julien Duranville. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht maakte furore bij paars-wit, maar de financiële realiteit zorgde ervoor dat de Brusselaars niet twijfelden toen Gelb und Schwarz kwam aankloppen.

Veel plezier had Dortmund overigens niet aan Duranville. De 17-jarige flankaanvaller sukkelde van blessure in blessure en stond dit seizoen slechts drie minuten op het veld. Al schijnt er licht aan het einde van de tunnel.

Dé vraag wordt dan ook meermaals gesteld: was de overstap naar de fysiek belastende Bundesliga - Duranville sukkelt vooral met spierblessures - op zo'n jonge leeftijd wel de juiste keuze? "Het was alleszins mijn keuze. En ik heb nog steeds geen spijt dat ik die keuze heb gemaakt."

"Het deed pijn om Anderlecht te verlaten", vertelt Duranville in Het Laatste Nieuws. "Ik bracht er vele jaren door. Neerpede was mijn thuis. Het was goed geweest om me verder te ontwikkelen bij Anderlecht. Maar bij Dortmund kan dat simpelweg op een hoger niveau."

Rode Duivels of Congo?

Leuk om weten: afgelopen donderdag maakte Duranville zijn debuut bij Jong België. "Maar de Rode Duivels zitten ook al in mijn hoofd. Ik kan ook voor Congo voetballen, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik kies voor België."