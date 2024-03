Zaak van voetballer die sporthal binnenvloog dan toch nog niet afgesloten

Sofian Kiyine reed in maart vorig jaar de sporthal van Flémalle binnen. Hij kreeg daarvoor opschorting van straf, maar zover is het nog niet.

De politierechtbank in Luik kende Sofian Kiyine, de speler van OH Leuven die na een uitwijkmanoeuvre in een sporthal binnenvloog, opschorting van straf toe.

Hij was onder invloed van alcohol, met 1,72 promille in zijn bloed. Kiyine reed ook 150 kilometer per uur toen hij op een rotonde botste, vijf meter in de lucht vloog en in de sporthal van Flémalle eindigde.

Gelukkig raakte daar niemand gewond. Kiyine bleef er voor de politierechter bij dat hij onwel geworden was en zich niets van het ongeval kon herinneren. Alle aanklachten werden gegrond geacht, maar toch kreeg hij opschorting van straf.

Het Luikse parket is niet akkoord met dat oordeel van de politierechtbank. Zij gaan tegen de strafopschorting in beroep omdat de sanctie veel te mild is volgens wat er zich allemaal afspeelde op het moment van het ongeval.

De zaak wordt nu doorverwezen naar een correctionele rechtbank. Daar kan de voetballer alsnog een straf oplopen.