Opvallende uitspraak: OHL-speler die letterlijk door sporthal vloog, wordt niet gestraft

De politierechtbank van Luik heeft dinsdag opschorting van de uitspraak toegekend aan OH Leuven-voetballer Sofian Kiyine (26). Dat zegt zijn advocaat Steve Van Laenen.

De middenvelder maakte op 30 maart 2023 een spectaculair uitwijkmanoeuvre, waardoor zijn voertuig crashte op een rotonde en de sporthal van Flémalle in vloog.

Daar waren amper elf seconden eerder nog tientallen kinderen aan het sporten.

Kiyine bleek achteraf 1,72 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij reed met 150 km per uur toen zijn voertuig de rotonde raakte en vervolgens vijf meter de lucht in vloog. Het ongeluk veroorzaakte grote schade aan de infrastructuur.

De speler gaf toe alcohol te hebben gedronken. Kiyane zei dat hij onwel geworden was achter het stuur, maar kon zich niet herinneren dat hij een ongeval had veroorzaakt.

De rechtbank verklaarde dat alle aanklachten tegen Sofian Kiyine gegrond waren, maar kende hem een opschorting van de uitspraak toe.