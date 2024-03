Zeno Debast komt ook op persoonlijk vlak met heldere analyse en ziet verrassend sterke leider bij Rode Duivels

Zeno Debast heeft aardige punten gescoord tegen Engeland. Op zijn 20ste heeft hij al op Wembley gespeeld: weinigen kunnen dat zeggen.

"Ik moet de bondscoach bedanken voor deze kans aan de zijde van Jan Vertonghen, in dit mooie stadion", komt Zeno Debast terug op een bijzondere avond voor hem en voor de nationale ploeg. "Ik denk dat we mooi voetbal hebben kunnen brengen. We kunnen huiswaarts gaan met een positieve mindset."

Alleen jammer van die late 2-2. "Er is natuurlijk een ontgoocheling, we wilden allemaal deze match winnen. We hadden misschien het gevoel dat de overwinning er aan zat te komen, jammer genoeg incasseren we nog een doelpunt in de laatste minuut."

Positief beeld bij Debast over interlandperiode

Toch zal dat niet zijn hele beeld vormen van deze interlandperiode. "Van de week bij de nationale ploeg zal mij niet enkel de interlands bijblijven. Ook de ervaringen op training, die allen positief waren." Al zal de buitenwereld uiteraard wel vooral kijken naar zijn prestatie in de wedstrijd tegen Engeland.

Hoe evalueert de Anderlecht-verdediger die zelf? "Er zijn natuurlijk nog dingen die ik beter kan doen, maar ik boek progressie en ik moet positief op deze match terugblikken. En ik ga mijn prestatie nog bekijken met de video-analisten."

De leider in Matz Sels

Het was ook wel prettig om met een prima keepende Matz Sels achter hem te voetballen. "Hij heeft ons enkele keren gered. Op vlak van leiderschap is hij heel sterk", zet Debast hem ook bij de leidersfiguren, al zullen velen eerder aan Vertonghen of Lukaku denken voor zo'n rol. "Hij is goed in het bijsturen van andere spelers."