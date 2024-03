Club Brugge-coach Nicky Hayen maakt zich klaar voor play-offs: "Dat zal een belangrijke factor worden"

De play-offs zullen dit weekend van start gaan. Club Brugge begint volgende week maandag met een leuke derby tegen Cercle Brugge.

Dat zal gebeuren met Nicky Hayen, die over heeft genomen na het ontslag van Ronny Deila. Hij vindt de play-offs wel iets leuks.

"Als je naar de punten kijkt, zie je dat er een kloof is met Union SG en Anderlecht", begint hij bij Eleven DAZN. "Al de rest staat heel dicht bij elkaar. Maar dat is net het mooie van de play-offs. Vorig jaar hebben we het ook meegemaakt."

"Wij speelden voor een stuk scherprechter in die eindstrijd. Dat toont ook dat in de eindronde nog alles kan gebeuren. Daarom zeg ik ook dat de start heel belangrijk is. Je kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren in de play-offs."

De wedstrijd tegen Cercle Brugge wordt een erg belangrijke voor hem en de ploeg. Niet enkel omdat het een stadsderby is, maar ieder punt zal tellen op het einde van de rit, beseft ook Hayen.

"Je moet gewoon zorgen dat je van bij het begin mee bent. Daarom steken we alle aandacht en energie in die eerste wedstrijd. Dat zal een belangrijke factor worden."