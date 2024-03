Manchester City troeft Real en Bayern af voor 14(!)-jarig toptalent, weldra waarschijnlijk te zien bij Belgische ploeg

Manchester City heeft een akkoord gevonden met Philadelphia Union over de 14-jarige Cavan Sullivan. Hij staat te boek als één van de grootste Amerikaanse talenten ooit. Waarschijnlijk zien we hem zelfs in België voetballen.

City en Philadelphia Union zijn tot een overeenkomst gekomen waarbij de 14-jarige academiespeler naar Manchester zal verhuizen wanneer hij 18 wordt, volgens The Athletic. De overeenkomst zou veel bonussen bevatten, evenals een percentage van de doorverkoop. Hij is momenteel bezig met het uitwerken van een thuisgeproduceerd contract met de MLS-club tot zijn transfer over vier jaar. Borussia Dortmund, dat in het verleden berekende gokken heefft genomen op het potentieel van Christian Pulisic en Gio Reyna, werd ook genoemd als geïnteresseerden in Sullivan, evenals Real Madrid en Bayern München. Ze lijken echter de race te hebben verloren om het opwindende talent binnen te halen tegen de kapitaalkrachtige Engelsen. Binnen twee jaar zou hij trouwens naar België verhuizen. Manchester City deed dat al verschillende keren met toptalenten en het is ook de reden waarom de City Group Lommel SK aankocht. Wanneer hij 16 wordt zou hij aan de Limburgse club uitgeleend worden omdat hij tot zijn 18de geen werkvergunning krijgt in Engeland.