Niemand uit top tien-competities rondt deze kaap sneller dan Club Brugge: "Het is ongezond"

Maandag staat in Jan Breydel de Brugse derby op het programma. Voor Club Brugge wordt het de vijftigste (!) match van het seizoen. En daarmee zijn ze recordhouder in de tien grootste competities.

Geen enkele ploeg bereikt die kaap eerder dan blauw-zwart. Het seizoen is al moordend geweest en er komen nog minstens 12 matchen aan. Als ze de finale van de Conference League halen, worden dat er zelfs 64.

"Het is ongezond veel", zegt ook Eddie Rob, de physical trainer van Club, in HBvL: “Je kunt niet verwachten dat de spelers met zo een kalender even fris zijn als in het seizoensbegin. Onmogelijk. Het is simpelweg te veel.”

Dat Club Brugge op zijn top de play-offs zal ingaan, is dus een utopie. Na zoveel matchen begint de vermoeidheid te wegen. Club kan de komende weken ook nog drie keer een wedstrijd moeten spelen met slechts twee rustdagen tussen.

Al is de fysiektrainer wel optimistisch qua fysieke parameters. “Die tonen aan dat Club bij de beste leerlingen van de competitie hoort. We zullen klaar zijn, geloof me maar. We zullen intensiteit bieden in de play-offs. Zoals we dat al het volledig seizoen doen.”

De voorbije week werd er ook geen vakantie gegeven. “Ik heb gelezen dat sommige ploegen de spelers een week vrijaf gegeven hebben. Wij hebben ervoor gekozen om de lichamen in beweging te houden. Zaterdag, zondag en maandag mocht de riem er even af, voor het overige hebben we gewerkt zoals gewoonlijk."