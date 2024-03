Nog zovéél belangrijker om kampioen te spelen dit jaar: deelnemer Champions League krijgt enorme vetpot

De 6 deelnemers aan de Champions' Play-offs weten waar het om draait. Al lijkt het voorlopig vooral op een tweestrijd tussen Union en Anderlecht uit te draaien... Die twee zullen er nog meer in hun achterhoofd mee zitten: deelnemen aan de Champions League is volgend seizoen nog stukken lucratiever.

In tegenstelling tot 2023, hoeft de Belgische kampioen dit keer geen voorrondes te doorlopen om toegang te krijgen tot de hoofdfase van de meest prestigieuze en lucratieve Europese clubcompetitie.

En het is een helemaal vernieuwd toernooi geworden. De UEFA noemde het de 'league-fase'. Een geheel nieuw format in vergelijking met wat er de voorbije jaren stond. Het is gebaseerd op het Zwitserse format.

In dit systeem worden alle 36 deelnemende teams samengebracht in één grote groep waarin elk team acht wedstrijden zal spelen. Niet iedereen speelt dus tegen iedereen.

Maar wel tegen acht verschillende tegenstanders, vier thuis en vier uit. Elk team zal twee clubs uit elk van de vier potten tegenkomen, om een zekere balans te behouden.

Met dit nieuwe formaat komt een nieuw verdeelsysteem van een enveloppe die nog dikker is dan voorheen. En dat is goed nieuws voor de toekomstige kampioen van België, die de garantie heeft om 30 miljoen euro te ontvangen voordat ze zelfs maar hun eerste punt hebben verdiend.