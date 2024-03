Spelers van degradatieklant gaan afzien: "Lachen zal er niet bij zijn"

RWDM begint volgende week aan een missie om in 1A te blijven. Dat doen ze met nieuwe coach Yannick Ferrera. Die zijn aanpak verschilt van zijn voorgangers, want op stage legt hij er duchtig de pees op.

Ferrera heeft als doel om een schifting door te voeren. Hij wil zien wie er mee wil in het verhaal. Want het leger huurlingen toonde niet altijd de grootste inzet. “Belangrijkste zaak als we samen ons doel willen bereiken, is dat we niet gaan beknibbelen op een inspanning", zei hij aan HLN.

"Daarover zal niet onderhandeld worden. We hebben overigens geen tijd te verliezen. Via de play-downs krijgen we een herkansing om in 1A te blijven. In minimaal zes en maximaal acht wedstrijden zullen we de klus moeten klaren."

Ferrera straalt geloof uit. De coach wil zich op het Belgische toneel weer tonen en een redding met RWDM zou een half mirakel zijn. "Het wordt dus een bikkelharde strijd om deze moeilijke, maar niet ondoenbare missie tot een goed einde te brengen.”

Al heeft hij ook een duidelijke boodschap. “We gaan onszelf moeten overtreffen. Dus dingen doen, die we eerder niet of veel te weinig hebben gedaan. We zullen tot het uiterste moeten gaan."

"We kunnen de scheve situatie nog rechttrekken als we er allemaal samen in geloven. We moeten wel beseffen dat er geen tijd is voor ‘spielerei’, spelletjes, en lachen, want dat is nu niet aan de orde. Het is bittere ernst, alles wat we doen, zal met de nodige intensiteit gebeuren."