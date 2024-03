Anderlecht heeft boodschap voor zijn fans: "Dat werkt averechts"

Anderlecht gaat de Champions' Play-offs in met één doel: kampioen worden. Na zeven jaar is de honger groot, vooral bij de supporters. Maar het bestuur van paars-wit had ook een belangrijke boodschap voor die fans: "Fluit de spelers niet uit na een slechte eerste helft."

Anderlecht benadrukte op een vergadering met de afgevaardigden van de supporters dat de steun in de play-offs cruciaal zal zijn. "We hebben al geweldige momenten meegemaakt dit seizoen, samen met de fans. Gelukkig in schril contrast met vorig seizoen", klonk het.

"Onze sterke reeks thuis is daarvan het beste bewijs. Maar: we moeten er ons van bewust zijn dat we niet alle tegenstanders zomaar gaan wegspelen. We zullen waarschijnlijk ook wedstrijden verliezen. Maar we mogen niet in negativisme vervallen", luidde de boodschap.

"Het zal cruciaal zijn dat we in alle momenten samen staan, achter de spelers en staf", zei Jesper Fredberg. "Als we niet de beste eerste helft spelen, heeft het geen zin om de spelers uit te fluiten."

"Dat werkt averechts en dat is niet de mentaliteit waarmee we de ploeg helpen. Dus de club rekent op de supporters om die boodschap ook te verspreiden onder elkaar en in alle omstandigheden achter de ploeg te staan."

Anderlecht speelt zijn vijf thuiswedstrijden voor een uitverkocht stadion. Al valt nog af te wachten wanneer ze hun match achter gesloten deuren zullen moeten spelen. Dat komt vandaag voor, maar voor begin mei zal het al niet gebeuren. En de laatste wedstrijden achter gesloten deuren spelen, zal niet gebeuren. De kans is dus groot dat het voor volgend seizoen is.