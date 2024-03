Club Brugge-target stond ook op de radar van... Anderlecht, maar ze vonden oplossing bij... blauw-zwart

Club Brugge gaat een nieuwe verdedigende middenvelder halen. Volgens HLN staat Ardon Jashari héél dicht bij een overgang naar blauw-zwart. Een straffe stoot, want de Zwitser was heel gegeerd op de transfermarkt.

Jashari is een jonge Zwitser met roots in Noord-Macedonië en heeft al een akkoord met Club Brugge. Hij werd op jonge leeftijd al kapitein van het Zwitserse FC Luzern, voor wie hij op 18-jarige leeftijd debuteerde.

De 21-jarige middenvelder moet het probleem in de opbouw bij blauw-zwart komen oplossen, want noch Eder Balanta noch Raphael Onyedika maakte dit seizoen een grootse indruk.

Het is wel opvallend dat Club hem kon strikken, want de interesse was groot. FC Basel, Werder Bremen en Celtic hadden hem ook op hun lijstje staan. Net als Anderlecht vorige zomer.

Maar daar gingen ze voor hun nieuwe zes bij Club Brugge shoppen. Ze haalden er Mats Rits weg, die op dat moment het signaal had gekregen dat hij mocht vertrekken.

Jashari koos uiteindelijk voor een extra jaartje Luzern, maar voelt zich nu klaar voor een stap hogerop. Zijn transfer moet snel rond geraken voor een transfersom van meer dan vijf miljoen euro.