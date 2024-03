EK gaat Anderlecht nog heel leuke som opbrengen dankzij zijn Denen

Anderlecht zond deze interlandperiode heel wat van zijn zonen uit. Deze zomer zal dat niet anders zijn, maar dat zal hen ook nog wel wat geld opbrengen. De UEFA voorziet immers compensatie voor de clubs die hun spelers moeten afstaan.

De UEFA heeft 140 miljoen klaargelegd om te verdelen onder de clubs die hun spelers zien vertrekken. Omdat zij die spelers betalen en dus ook het risico hebben als ze zich moesten blesseren. Tevens kunnen ze pas later aan de voorbereiding beginnen.

België staat in de hoogste categorie en de clubs krijgen per speler zo'n 8.700 euro per dag dat ze hen moeten missen. Dat begint tien dagen voor het EK. Als de poulefase erop zit zal elke speler dus zo'n 165.300 euro opleveren.

Anderlecht is de club die daar het meest van zal profiteren, weet HLN. Ze hebben met Zeno Debast en Jan Vertonghen twee certitudes in de kern van Domenico Tedesco.

Maar het zijn vooral de Denen die het meeste zullen opleveren. Met vier spelers zijn ze immer hofleverancier van de Deense nationale ploeg.

Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Anders Dreyer en Kasper Dolberg zijn er waarschijnlijk allemaal bij. In totaal zou paars-wit dus zeker 939.600 euro moeten overhouden aan de poulefase.