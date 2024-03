KV Mechelen-verdediger doet opmerkelijke vaststelling over de JPL die hij in 2021 voor twee jaar verliet

Elias Cobbaut heeft de ontgoocheling over het missen van de Champions' Play-offs kunnen verbijten tijdens de interlandperiode. De verdediger zijn blik staat nu op winst van de Europe Play-offs. En hij staat al een tijdje op hoog niveau te voetballen.

Cobbaut is van plan om er nog elf matchen van te maken. Tien in de Europe Play-offs plus nog eentje tegen een ploeg uit de Champions' Play-offs. En uiteraard is de eerste match tegen OH Leuven, waar het twee weken geleden nog misliep.

"De eerste matchen zullen meteen belangrijk zijn. We moeten de lat voor onszelf hoog leggen. De eindwinst in de Europe Play-offs moet het streefdoel zijn", zegt hij in HLN.

Zijn prestaties dit seizoen waren alvast heel sterk. Al had hij het in het begin wel wat moeilijk na zijn terugkeer uit Italië. "Ik had een aanpassingsperiode nodig. De Belgische competitie was een hele andere dan de competitie die ik in 2021 verliet."

"Het niveau ligt nu hoger. Het klopt dat ik vanaf eind oktober, begin november een hoger niveau heb gebracht. Je merkt dat aan alle facetten. Je drijft ook mee op de positieve flow van de ploeg. De individuele prestaties worden dan ook al eens positiever bekeken.”

En wat met de toekomst? Hij heeft nog één jaar contract bij Parma en keert in principe dus terug. "Parma staat ook op kop in de Serie B, uiteraard zou het leuk zijn om het eens in de Serie A te proberen. Maar ik wil me eerst nog focussen op de sportieve prestaties met Mechelen. Na de competitie zal ik al mijn mogelijkheden op tafel leggen."