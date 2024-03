Pep Guardiola komt met zeer goed nieuws over Kevin De Bruyne vlak voor belangrijke wedstrijd tegen Arsenal

Dit weekend staat er in de Premier League een zeer belangrijke wedstrijd op het programma. Arsenal zal op bezoek gaan bij het Manchester City van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku.

De titelstrijd in de Premier League is dit seizoen onwaarschijnlijk spannend. Arsenal staat eerste met 64 punten, Liverpool tweede met evenveel punten terwijl Manchester City 63 punten telt op de derde plaats.

Zondag staat dus het levensbelangrijke duel tussen Arsenal en Manchester City op het programma. Leandro Trossard vs Kevin De Bruyne normaal gezien, indien KDB meespeelt.

De Bruyne zat afgelopen interlandperiode al niet bij de selectie van de Rode Duivels. Hij had wat last en Pep Guardiola zou contact hebben gehad met België omdat hij graag had dat zijn sterspeler gespaard werd.

De City-coach komt nu wel met positief nieuws over De Bruyne. Het lijkt erop dat hij klaar is om te spelen tegen Arsenal. "Kevin heeft gisteren heel goed getraind", vertelde hij volgens HLN.

"We zullen zien hoe het de komende dagen verloopt. Het is tot nu toe een lastig seizoen voor Kevin, maar hij blijft een erg belangrijke speler voor ons", besluit Guardiola.