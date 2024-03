Bayern zet Rode Duivel op de lijst: 'Zijn toekomst ligt helemaal open'

De Gouden Generatie geeft er stilaan de brui aan maar ondertussen is er een nieuwe beloftevolle generatie opgestaan bij de Rode Duivels.

Eén van de grootste jonge Belgische talenten is misschien wel Amadou Onana. De 22-jarige middenvelder imponeert al twee seizoenen bij Everton en doet dat ook al even bij de Rode Duivels. Zo was hij in de groepsfase van het WK in Qatar een van de weinige lichtpuntjes.

Onana heeft nog een contract tot medio 2027 bij Everton maar zijn toekomst in de Premier League zou allesbehalve vast staan. Zo lonken er meerdere topploegen naar de diensten van de verdedigende middenvelder.

Onana is niet alleen groot (1,95 m) maar ook enorm sterk in de balrecuperatie en in de duels. Zo zou hij met de Rode Duivels tegen Engeland al met Mainoo (18-jarig Engels talent) even geptraat hebben over een mogelijke toekomst bij Manchester United.

Geen Barcelona, wel Bayern

Ook Barcelona zou even gepolst hebben maar transfervolger Sacha Tavoliere ontkent die geruchten. Welke topploeg er wel achter Onana zou aanzitten is Bayern München. De Duitse Rekordmeister zou Onana op zijn shortlist gezet hebben voor komende zomer.

Het lijkt vast te staan dat Onana binnenkort zal vertrekken bij Everton. Als we hem één goede raad mogen geven: een schitterend EK spelen zal de clubs alleen maar geïnteresseerder maken.