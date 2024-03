De doelstelling van Dirk Kuyt en Beerschot is duidelijk: "Er is geen plan B!"

Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden! Een torenhoog cliché in het voetbal, maar één dat wel van toepassing is in de Challenger Pro League met veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Dirk Kuyt is alvast van plan om de doelstelling van de club in te lossen.

Een gespannen wedstrijd tegen Jong Genk

Het was een wedstrijd die twee kanten op kon en waar Beerschot op het einde nog wel wat geluk had. Dat kan u HIER lezen. Uiteindelijk pakte Beerschot wel het belangrijkste wat er is, namelijk de drie punten.

Dit zorgde ervoor dat er een tevreden Dirk Kuyt tijdens de persconferentie plaatsnam. Al blijft hij enorm rustig.

De voetjes op de grond houden

"We leven per wedstrijd of je nu wint, gelijkspeelt of verliest, je moet steeds hetzelfde proberen te blijven doen. Je moet niet steeds vooruit kijken. Behalve naar de volgende wedstrijd en die moet je proberen te winnen", blijft Kuyt rustig.

"In het voetbal is niets zeker tot het zeker is. We gaan ook geen extra dagen vrijgeven want uiteindelijk als we bereiken wat we willen bereiken. Dan komen er nog genoeg vrije dag aan", beantwoorde hij de vraag of de titel binnen is met een kwinkslag.

Drie finales

Er resten Beerschot nog drie wedstrijden en dan weten ze zeker of ze het hoogst haalbare halen. Namelijk de titel. Met twee uitwedstrijden (KV Oostende en SK Beveren) en de thuiswedstrijd tegen Patro Eisden volgen er nog zware weken.

"Geen enkele wedstrijd is gemakkelijk. We moeten keihard werken en knokken om elke keer weer boven onszelf uit te stijgen. Dat vind ik bijzonder aan deze groep spelers", bevestigt Kuyt nogmaals het vertrouwen in zijn spelersgroep.

Doelstelling van de club was duidelijk

De doelstelling van de club is en was promoveren vertelde Kuyt over zijn aanwervingsgesprek. "Er is namelijk geen plan B. Ik wil het hoogst haalbare halen en ik wist dat dit niet gemakkelijk zou zijn. We zijn versterkt in de breedte en we houden het vol. Dit is anders tegenover vorig seizoen."