🎥 De afwezigheid van de VAR mengt zich in de titelstrijd in de Challenger Pro League: "We worden bestolen!"

Beerschot tegen Jong Genk stelde het grote hiaat in de Challenger Pro League aan de kaak. Profspelers, profploegen en heel veel op het spel, maar waar is de VAR.

Toegevoegde tijd

Lang leek het erop dat Beerschot de drie punten zou thuishouden, maar een slotoffensief van Jong Genk besliste hier bijna anders over. In de 95ste minuut kwamen de Genkenaars opzetten en de bal rolt over de doellijn.

Het Kiel vloekt terwijl de spelers van Jong Genk uit hun dak gaan. Tot de vlag van de grensrechter de lucht in ging. Buitenspel! De beelden laten echter zien dat er geen sprake is van buitenspel en dat Beerschot door het oog van de naald kroop in volle titelstrijd.

Bestolen!

De trainer van Jong Genk, Jelle Coen, had tijdens de persconferentie veel lof voor het voetbal van Beerschot en ook voor dit van zijn eigen spelers. Al bleef hij met een wrang gevoel achter na het laatste fluitsignaal.

"Dan op het einde, ja... (laat een stilte vallen). Dan word je bestolen want met de VAR is dit 1-1. Dan had dit zo een mooie beloning geweest voor deze jonge groep", geeft Jelle Coen zijn ongezouten mening.

Bijkomende eisen, maar geen professionaliteit van de Pro League

De licentie-eisen voor de clubs worden steeds strenger. Het moeten allemaal profspelers zijn, gediplomeerde trainers, een stadion dat voldoende plaats heeft,... het lijstje is eindeloos. Tegelijkertijd staan er heel veel belangen op het spel.

Het verschil tussen promoveren naar de Jupiler Pro League en blijven in de Challenger Pro League is immens. Toeschouwers, sponsors, aandacht van de media,... de kloof tussen beide competities is op dat vlak enorm.

De Pro League schiet echter tekort om zelf even professioneel te werk te gaan als dat ze verwachten van de clubs. Dringend tijd voor een VAR in de Challenger Pro League. Want op vrijdag 29 maart 2024 zou het wel eens kunnen zijn dat de afwezigheid van de VAR een cruciale rol speelde in de titelstrijd.