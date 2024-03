Jean-Marie Pfaff moeit zich met gang van zaken bij SK Beveren: "Als dat gebeurt..."

SK Beveren moet op vier speeldagen van het einde in de Challenger Pro League nog vol aan de bak. De titel is al een tijdje weg, maar de play-offs halen is een absolute must.

Vier punten staat SK Beveren achter op een plaats die recht geeft op de Promotion Play-offs. Er moet dan ook vier keer gewonnen worden, maar ook de concurrentie moet punten laten. Nochtans is de play-offs spelen een absolute must. Dat vindt ook Jean-Marie Pfaff. “Als ze de play-offs niet halen, moeten ze een andere job zoeken”, klinkt het heel erg duidelijk bij Jean-Marie Pfaff in Het Nieuwsblad. “Dan verdienen ze het niet om het embleem van ons geliefde Beveren te dragen.” Voor de ex-doelman gaat het de laatste tijd alleen maar bergaf met de club. Er is helemaal geen team op het veld, iedereen doet gewoon zijn eigen ding. Beveren hoort thuis in Jupiler Pro League “Beveren is net groot geworden door de samenhang. Ik vind het heel erg om te zien waar ze nu staan. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik herken de ploeg niet meer. De supporters zijn het grootste slachtoffer van deze malaise”, gaat Pfaff verder. Meer zelfs. Er is eigenlijk maar één iets dat er moet komen. “Beveren hoort thuis in eerste klasse. Niemand heeft nog schrik van ons. En als je dan hoort dat ze negen miljoen verlies maken, dan schaam ik mij. Of ik er nog in geloof? Ik hoop dat ze het halen, maar tussen hoop en geloof ligt een grote kloof.”





