🎥 Comedy Capers in Schotland: Tegenstander van Philippe Clement tekent voor knulligste fase van het jaar

Philippe Clement was zaterdagmiddag getuige van een opvallend tafereel in Schotland.

Als trainer van het Schotse Rangers doet Philippe Clement het enorm goed. Hij nam over met 7 punten achterstand op (eeuwige) stadsrivaal Celtic en staat nu met nog enkele speeldagen voor de boeg 2 punten voor op Celtic.

Dessers en Matondo

Die bonus verdedigden ze zaterdagmiddag met glans tegen Hibernian. De Hibs gingen met 3-1 ten onder in Ibrox in een wedstrijd met een Belgisch kantje aan. Zo wisten Cyriel Dessers (ex-Genk) en Rabbi Matondo (ex-Cercle Brugge) te scoren.

Comedy Capers

Achteraf werd er echter niet gepraat over de doelpunten maar wel over een andere opvallende fase. Hibernian mocht namelijk een vrije trap geven halverwege het veld. Triantis had een lange bal in gedachten maar raakte daarbij zijn ploegmaat Joe Newell pal in het gezicht.

What just happened in Rangers vs Hibernian is a thing of beauty



pic.twitter.com/K6H0y18XCw — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) March 30, 2024

Daar eindigde het niet want de bal caprioleerde daarbij op het hoofd van een andere ploegmaat waarna het leer opnieuw op Newell terechtkwam. Het is alleszins een fase die lang in YouTube-compilaties terug te vinden zal zijn denken we.

Volgende week ontvangt Rangers Celtic in een rechtstreeks duel om de titel. Als de Rangers niet verliezen, lijkt niets nog in de weg te staan van een nieuwe titel voor Philippe Clement als trainer.