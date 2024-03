Gents jeugdproduct scoort voor tweede keer op rij, maar blijft kritisch

Tegen Charleroi scoorde KAA Gent vijf keer en tegen Standard deden ze dat nog eens dunnetjes over. Met dank onder meer aan Matias Fernandez-Pardo, die voor de tweede match op rij ook de netten deed trillen.

Een minuut of twintig-vijfentwintig zagen we nauwelijks iets in de KAA Gent Arena. En toen zag Matias Fernandez-Pardo een gaatje en trapte hij van buiten de grote rechthoek de 1-0 tegen de touwen. Voor de tweede match op rij opende hij zo de score.

De 19-jarige Belgische winger heeft een verleden bij de jeugd van LOSC Lille, maar is al vier jaar in Gent te vinden en doorliep daar de belangrijkste jeugdlichtingen. Dit seizoen werd hij van jong KAA Gent naar de A-kern overgeheveld.

En de jongeling zit dus ondertussen aan twee goals bij de hoofdmacht: "Bij mijn schot heb ik niet nagedacht en gewoon getrapt", aldus de goalgetter van dienst.

Jeugdproducten steken neus aan het venster

"Zo scoren geeft vertrouwen voor de volgende weken, al ben ik verder niet zo tevreden van mijn wedstrijd. Maar dat komt wel goed", kijkt hij alvast vooruit naar de komende weken bij de Buffalo's.

Bij Gent zijn ze blij dat de eigen jeugdproducten stilaan hun neus aan het venster aan het steken zijn. De ene na de andere doet dat ondertussen.