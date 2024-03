Jan Vertonghen laat zich uit over Felice Mazzu: "Hij is een geweldige mens en coach, maar..."

De tijd met Felice Mazzu bij Anderlecht was geen succes. Jan Vertonghen blikte terug op die moeilijke momenten.

Felice Mazzu heeft slechts 22 wedstrijden op de bank bij Anderlecht gezeten. Eind oktober 2022 moest hij al plaatsmaken voor Robin Veldman in afwachting van de komst van Brian Riemer.

Jan Vertonghen heeft dus niet bepaald lang met Mazzu samengewerkt. Hij blikte wel terug op de korte samenwerking in een interview met Laatste Nieuws.

"Ik wil geen afbreuk doen aan Felice Mazzu. Hij is een geweldige mens en coach, maar niet voor de spelersgroep die hier op dat moment was. Dat hadden Fredberg en Riemer snel door. De omschakeling van een systeem met vijf achterin naar een 4-3-3 was cruciaal", legt hij uit.

De aanpassing van Brian Riemer

Vertonghen voelde zich niet comfortabel met het systeem: "Als leek denk je dat je in een vijfmansdefensie beter beschermd bent, maar eigenlijk speelden wij bijna met drie achterin. En stond ik links tegen de buitenspeler. Wat sowieso mijn sterkte niet meer is. Die omschakeling is ook de verklaring waarom ik zelf beter ben beginnen presteren".

In een viermansverdediging schittert de Rode Duivel samen met Zeno Debast bij Anderlecht. Nu blijft het vooral afwachten of hij er nog een jaartje bij zal doen.