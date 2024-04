'Ajax denkt aan Vincent Kompany én andere JPL-bekende'

Het was geen makkelijk seizoen voor Ajax Amsterdam. Toch zijn de Ajacieden nog steeds volop bezig met strijden voor de Europese tickets in de Eredivisie. Ondertussen wordt ook al gekeken naar volgend seizoen. En een nieuwe coach.

John van 't Schip is momenteel de coach van Ajax Amsterdam. De oefenmeester heeft ondertussen al laten weten dat hij er aan het einde van dit seizoen zal mee gaan ophouden bij de Ajacieden. En dus moet er een nieuwkomer gevonden worden.

Bij Voetbal International worden een aantal interessante namen naar boven gehaald. Daarbij onder meer VIncent Kompany van Burnley. De Rode Duivel lijkt echter - zelfs bij degradatie - gewoon bij Burnley te mogen blijven.

Vincent Kompany en Albert Stuivenberg bij de opties

Een andere optie volgens het Nederlandse medium is Albert Stuivenberg. Ook dat is een oude bekende voor de kenners van de Jupiler Pro League.

© photonews

Ooit probeerde hij het eens als hoofdcoach bij KRC Genk. Dat bleek geen al te groot succes. Momenteel is hij assistent bij Arsenal.

Bij The Gunners is hij wél sterk bezig als assistent. Of hij de topploeg uit Engeland zal verlaten voor een avontuur in Nederland is nog maar de vraag.