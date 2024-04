Als Beerschot wint tegen KV Oostende dan kan de Jupiler Pro League bijna niet meer ontsnappen

In het begin van het seizoen gaf niemand Beerschot een kans om voor de titel mee te dingen. Komend weekend kan het tegen KV Oostende het titelfeest losbarsten. Al zijn er nog wel wat 'alsen' in het spel.

Beerschot is winnaar van het Paasweekend

Het weekend kon voor Beerschot niet beter beginnen. Dit dankzij winst tegen tegen Jong Genk. Beerschot blijft op titelrace na gevleide zege tegen Jong Genk en mag de afwezigheid van de VAR dankbaar zijn

Het weekend werd alleen maar beter want de Antwerpenaren zagen hun naaste concurrenten punten verliezen. Zo kan het titelfeest komend weekend al worden ingezet.

Champagne bovenhalen in Oostende

Beerschot moet komend weekend op bezoek bij KV Oostende en daar kan het titelfeest als losbarsten. Het moet dan wel wat meeval hebben met de resultaten van hun concurrenten.

Beerschot is kampioen als…

- Het wint tegen KV Oostende

- Dender en Deinze gelijkspelen

- Lommel niet wint tegen Seraing

Dit is zeker niet onmogelijk. Tegelijkertijd heeft Beerschot nog altijd alles in handen de week nadien tegen Patro Eisden in eigen huis.

Beerschot kan al wel de promotie vieren

Voor de titel moeten de fans van Beerschot mogelijk nog een week wachten. De promotie kan al wel gevierd worden. Winnen tegen KV Oostende moet dan wel gebeuren en ook zijn ze afhankelijk van twee van hun concurrenten.

Want als zowel FC Dender en SK Deinze gelijkspelen (en Beerschot zelf wint tegen KVO) dan is de promotie naar de Jupiler Pro League een feit.