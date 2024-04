Columnist is héél duidelijk over favoriete naam als coach Club Brugge

Bij Club Brugge zijn ze na het ontslag van Ronny Deila al volop op zoek naar een coach voor volgend seizoen. Daarbij zijn al verschillende namen de revue gepasseerd en er lijkt een voorkeur te zijn uitgesproken.

Nico Dijkshoorn heeft in zijn column een groot verzoek gedaan richting iedereen om van Ruud van Nistelrooij de nieuwe coach van Club Brugge te maken. Daarbij werden kosten noch moeite gespaard in de bewoordingen.

"Een ongebruikelijk verzoek aan mijn broodheer: doe er alles aan en zet desnoods ongeoorloofde middelen in om Ruud van Nistelrooij trainer te maken van Club Brugge. Verspreid schandalige berichten over eventuele andere kandidaten", klinkt het in Het Nieuwsblad.

© photonews

"Doe iets met een prijsvraag, dat lezers een week lang bij Ruud van Nistelrooij in zijn logeerkamer mogen slapen, of vlak naast hem in zijn eigen bed. Het maakt niet uit. Ik smeek de krant om een op Russische leest geschoeide lastercampagne richting andere trainers op poten te zetten die slechts één doel dient: Ruud langs het veld krijgen bij Club Brugge."

De favoriete kandidaat van Dijkshoorn is van Nistelrooij

Volgens de Nederlandse columnist is de Nederlandse coach de gedroomde kandidaat om coach te worden van Club Brugge. Of ze bij blauw-zwart gaan luisteren? Dat is nog een andere vraag natuurlijk.

Meerdere namen werden de voorbije weken genoemd. Tot op heden is er op Jan Breydel nog geen witte rook. Het seizoen wordt sowieso uitgedaan met Nicky Hayen.