Extra aderlating voor KRC Genk met oog op topper tegen Union - ook Brusselaars experimenteren

KRC Genk en Union SG sluiten in de CEGEKA-Arena de eerste speeldag in de Champions' Play-off af. Dat doen beide ploegen met een verrassende extra afwezige. En dus wordt het uitkijken naar wat er zal gebeuren.

Bij KRC Genk geen Bryan Heynen. De kapitein had de voorbije weken wat last van de buikspieren en kon niet volop trainen. Daarop besloot coach Wouter Vrancken om hem te sparen voor speeldag 1 van de Champions' Play-off.

Het is uiteindelijk Sadick die Heynen vervangt, waardoor er eigenlijk vijf verdedigers op het veld staan in de opstelling van Genk. Benieuwd hoe dat in concreto op het veld eruit zal zien, want mogelijk experimenteert de coach van de Limburgers.

Geen Amoura bij Union SG

Union SG van zijn kant moest al de geschorste Machida missen, net als Mac Allister die geblesseerd is aan de hamstrings. Daar komt nu ook een bankzitterstatuut bij voor Mohamed Amoura. Hij is er dus niet van bij de aftrap bij.

© photonews

Nilsson-Ayensa is het centrale duo, terwijl coach Alexander Blessin ook achterin opnieuw schuift en Charles Vanhoutte nog eens centraal achterin zet. Dat deed hij een paar weken geleden tegen Fenerbahçe ook al met succes.

KRC Genk en Union SG kruisen vanaf 18.30 uur de degens. Union wil winnen om opnieuw alleen leider te zijn, de Limburgers kunnen een prima zaak doen met oog op een eventuele derde plaats en een hoog Europees ticket.