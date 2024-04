Pep Guardiola houdt zich allerminst in na topper: "Wat hadden we moeten doen? Iemand doden?"

De topper tussen Manchester City en Arsenal baarde een muis. Liverpool is de lachende derde na een teleurstellend 0-0 gelijkspel. Al was Pep Guardiola na de wedstrijd wél in vorm en kwam hij met een paar opvallende quotes.

De 0-0 tussen Manchester City en Arsenal was al bij al logisch te noemen, want een topwedstrijd werd het eigenlijk nooit. Na de wedstrijd was Pep Guardiola wel tevreden met het gelijkspel, al beseft hij ook dat hij liever had gewonnen.

"Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar dat hebben we niet kunnen doen. We nemen dit puntje, we zijn er tevreden mee. Ik herkende mijn team en we hebben het geprobeerd", aldus Guardiola in zijn analyse op de persconferentie na het 0-0 gelijkspel."

© photonews

Over de vraag wat ze dan wel hadden moeten doen, haalde hij de lachers op zijn hand: "Wat hadden we moeten doen? Met negen gaan spelen, of iemand vermoorden?"

Arsenal kwam heel verdedigend aan de aftrap in Manchester

"Ze hebben ons goed vastgezet, Haaland uit de match gehaald. Ze hebben een goede ploeg en een goede trainer", klonk het onder meer.

Meteen toch ook een woordje van omfloerste kritiek op de zeer verdedigende stijl van The Gunners in het Etihad dit weekend. Liverpool was de lachende derde van het gelijkspel in de topper.