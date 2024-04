'Royal Antwerp wil spraakmakende transfer maken, ferme kapers op de kust'

Royal Antwerp FC wil dit seizoen nog leuke dingen laten zien in de Jupiler Pro League en ook proberen de Beker van België te winnen. Komende zomer zal dan weer een zoektocht beginnen naar nieuwe spelers, gezien er heel wat spelers zullen vertrekken of al vertrokken zijn.

Afgelopen winter vertrok Arthur Vermeeren bij Royal Antwerp FC naar Atlético Madrid. Ook voor Mandela Keita zal mogelijk heel wat interesse zijn. En dus moet The Great Old al beginnen uitkijken naar nieuwe centrale middenvelders.

Vermeeren werd namelijk tot op heden ook nog niet echt vervangen. Als mogelijke vervanger werd de voorbije dagen onder meer de naam van Joseph Nonge genoemd. Die zou mogen verhuurd worden bij Juventus Turijn.

Bij De Oude Dame moet hij dit seizoen niet meteen meer op veel kansen rekenen en naar volgend seizoen toe zou hij dus kunnen worden uitgeleend. Mogelijk komt er dan ook meteen een aankoopoptie in het contract te staan.

Franse kapers op de kust voor Nonge

Voor The Great Old zou Nonge een interessante optie kunnen worden. Toch wordt het allerminst makkelijk om hem in te lijven, want er zijn ondertussen al heel wat kapers op de kust.

Volgens TuttoJuve zijn er met AS Monaco en OGC Nice alvast twee Franse clubs die hem er ook heel graag bij willen. Benieuwd of de jonge Belg liever een avontuur in de Ligue 1 heeft dan eentje in eigen land.