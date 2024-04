Arnaud Bodart laat zich uit over EK-kansen na nieuwe pandoering voor Standard

Arnaud Bodart heeft er een bijzondere week opzitten. Eerst beleefde hij een droom op Wembley tegen Engeland, drie dagen later ging hij zwaar onderuit met Standard op bezoek bij KAA Gent. Van de hemel naar de hel?

"Als doelman doet vijf goals slikken altijd pijn. Ik heb hier en daar nog een redding kunnen doen om het team te helpen, daar trek ik me aan op", aldus Arnaud Bodart na een moeilijke wedstrijd op bezoek bij KAA Gent.

"Ik wil altijd beter worden en groeien. Ik wil zoveel mogelijk reddingen doen om een ploeg in moeilijkheden te helpen. Ik maak ook fouten: bij het vierde doelpunt heb ik het traject van de corner slecht gelezen. Fouten maken deel uit van het werk."

"Ik wil niet praten over anderen. Fouten maken maakt deel uit van de sport, van het voetbal", aldus nog Arnaud Bodart. De doelman van Standard blijft ondertussen wel hopen op beterschap de komende maanden.

EK-droom Arnaud Bodart blijft intact

Temeer het EK in Duitsland dichterbij komt. Een paar dagen geleden mocht hij nog mee in de selectie van Domenico Tedesco naar onder meer Wembley. Misschien is hij er ook in Duitsland wel bij?

"Het EK is een doel, maar dat loopt via Standard. Ik heb negen wedstrijden om mijn werk te doen. Stap voor stap, ik heb alles in eigen handen en ik kan enkel op mezelf rekenen."