Killian Sardella haalt alles uit de kast om Jan Vertonghen te overtuigen

Killian Sardella is dit seizoen gegroeid als speler van Anderlecht en dit mede dankzij één van de sterkhouders achterin, Jan Vertonghen. Deze zijn contract loop echter deze zomer af.

Jan Vertonghen, de sterkhouder met een aflopend contract

Het contract van Vertonghen loopt deze zomer af. Net zoals Toby Alderweireld bij Antwerp is hij met zijn ervaring een absolute meerwaarde voor de gehele ploeg en dan vooral voor de jongelingen.

Hij maakt Zeno Debast beter, maar ook Killian Sardella. De rechtsachter is dit seizoen enorm gegroeid als speler bij Anderlecht. Sardella wil dan ook niets liever dan dat de ervaren centrale verdediger langer bij Anderlecht blijft.

Smeekbede van Killian Sardella

"Ja, ik heb hem al gesmeekt om bij te tekenen", lacht Sardella bij Extra Time. "Ik vertelde hem om nog een jaar door te gaan met ons, zodat hij ons kan helpen om nog mooie dingen te bereiken", aldus Sardella vol overtuiging.

Sardella zelf is ook aan een goed seizoen bezig bij Anderlecht. Hem werd de vraag gesteld of hij liever mee met naar het EK gaat of een titel viert met Anderlecht. "Geef mij toch maar liever een titel met Anderlecht. Zonder twijfel", was de rechtsachter duidelijk.

De beslissing ligt bij Jan Vertonghen

Vertonghen zelf heeft de kaarten zelf in handen om langer te blijven. Bij Anderlecht zijn ze alvast vragende partij om hem langer aan boord te houden. Veel zal afhangen van zijn fysieke gezondheid want in het begin van het seizoen had hij te kampen met een aantal kleine, maar hardnekkige blessures.

Het EK zal een beslissend moment zijn voor Vertongen. De beslissing zal pas na het tornooi vallen. Dit had hij al laten weten jan-vertonghen-spreekt-klare-taal-die-beslissing-neem-ik-na-het-ek