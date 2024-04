🎥 Assistgevende Dries Mertens door het slijk gehaald omwille van één actie, zelf reageerde hij op z'n Mertens

In Turkije zitten we stilaan in de echte fase van de waarheid. Dinsdagavond speelde het Galatasaray van Dries Mertens tegen Hatayspor en zo werd extra druk gezet op Fenerbahçe. Al was er ook iets te doen omtrent de Rode Duivel, die veel kritiek te verduren kreeg in Turkije.

Eerst het goede nieuws voor Dries Mertens. HIj wist vroeg in de wedstrijd Mauro Icardi op weg te zetten naar de 1-0 voor Galatasaray tegen Hatayspor. Daar bleef het uiteindelijk ook bij, een belangrijke driepunter voor Galatasaray.

Het zet zo met nog acht wedstrijden voor de boeg extra druk op Fenerbahçe, dat nu vijf punten achterstand heeft in de stand en dus woensdagavond geen keuze heeft tegen Adana Demirspor als het echt in het spoor wil blijven.

Niet de assist, maar wel een andere actie van Dries Mertens is ondertussen de wereld rondgegaan. In Turkije is er veel kritiek op hem gekomen net omwille van die actie. Het was een geval van een te opzichtige fopduik volgens de Turken.

Mertens pikte de bal mee in de grote rechthoek en ging rond Hatayspor-doelman Erce Kardesler. Daarna ging hij tegen de vlakte, maar kreeg hij geen strafschop en wel een hoekschop. Velen zagen er toch een duik in, maar erger nog was dat Mertens ook de doelman in het gezicht raakte.

Dat vonden velen een smerige actie. Mertens zelf? Die reageerde op het veld meteen gevat en gaf de onfortuinlijke doelman een kusje op de wang. Erce Kardesler van zijn kant maakte ook weinig misbaar in de zaak.