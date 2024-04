🎥 Huzarenwerkje in Gent in aanmaak van nieuwe naam stadion

Het straatbeeld in Gent wijzigt nu definitief. Een paar maanden nadat de letters van de Ghelamco Arena naar beneden werden gehaald, zijn er nu nieuwe letters opgehangen. De Planet Group Arena ziet zo het levenslicht.

De Buffalo's spelen de volgende jaren hun thuiswedstrijden in de Planet Group Arena. De voorbije maanden moesten we nog spreken over de KAA Gent Arena, nadat de Ghelamco Arena zijn naam kwijtspeelde. Sam Baro gaat dus zelf investeren in het stadion en zijn naam.

Sam Baro reageerde op de webstek van de club ook vol lof en dat hij het interessant vindt om op die manier extra inkomsten te gaan genereren. "Het huidige contract is in dat verband een substantiële verhoging ten opzichte van het vorige", aldus Baro.

Welkom in de 𝙋𝙡𝙖𝙣𝙚𝙩 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥 𝘼𝙧𝙚𝙣𝙖 🏟





Praktisch dan. De letters aanbrengen bleek niet zomaar een makkelijk werkje. Met grote kranen werd aan de slag gegaan in het Arteveldepark om de letters van het nieuwe stadion te gaan bovenop het stadion te zetten.

De werken begonnen al op dinsdagnamiddag. Toen was al duidelijk dat het Planet Group Arena zou gaan worden. Maar ook op woensdag wordt nog verder gewerkt aan de letterzetting. Het is duidelijk geen makkelijk werkje.



Eerst werden de staketsels geplaatst, woensdag vervolgens dus ook de echte letters. Die moeten stevig vastgemaakt worden, teneinde ook bij storm of wind niet af te waaien. Woensdagavond zou alles in orde moeten zijn.